أخبار عاجلة

المجموع 44 في 4 أيام.. إغلاق 12 مسجداً بعدة مناطق بعد ثبوت حالات كورونا بين المصلين -
تقارير "الدفاع" و"الترفيه" أبرزها.. تفاصيل أعمال جلسة الشورى القادمة -
جمهورية القمر تدين الاعتداءات الحوثية المستمرة ضد المملكة -
شراكة بين جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم وأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان -
"صحة الشرقية" تنفذ 20530 زيارة لمستشفيات ومجمعات طبية منذ بداية الجائحة -
الشرقية.. استحداث دبلوم مهني للمسؤولية الاجتماعية بمعايير عالمية -
الرياض.. رصد "15,668" مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية -
تصميماتها إضافة ساحرة لجزيرة شريرة.. ماذا تعرف عن الشركة المصممة لـ"كورال بلوم"؟ -
لجنة الاقتصاد في الشورى تدرس تقرير مدينة الملك عبدالله للطاقة -
"الصحة": تسجيل 364 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 274 خلال الـ24 ساعة الماضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

شرطة البيئة تُحبط ترويج 246 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر

Print
شرطة البيئة تُحبط ترويج 246 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر شرطة البيئة تُحبط ترويج 246 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر

مصراوي Masrawy

04:21 م الخميس 04 فبراير 2021

كتب- سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

أسفرت جهود الحملات في مجال حماية الثروة الزراعية، عن ضبط قضيتين، بمضبوطات (246,879 طن منتج نهائ ومواد خام لأسمدة زراعية) بدون ترخيص وبدون بيانات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، بنطاق مديرية أمن المنوفية.

وفي مجال حماية البيئة، ضبطت الحملات، قضية بنطاق مديرية أمن المنوفية، بمضبوطات بلغت (3,385 طن مواد غذائية – 143,400 قطعة "بسكويت" بدون ترخيص "مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وبدون بيانات ومعدة للتداول") بالمخالقة لقانون سلامة الأغذية والمنتجات الصناعية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"قابل للطعن".. أول تعليق رسمي على الحكم بالمؤبد لمهندس مصري بالسعودية

"قابل للطعن".. أول تعليق رسمي على الحكم بالمؤبد لمهندس مصري بالسعودية

"تحيا مصر": قوافل "نور حياة" تواصل الكشف الطبي على عيون المصريين

"تحيا مصر": قوافل "نور حياة" تواصل الكشف الطبي على عيون المصريين

مصرع طفل غرقًا في بئر مياه بالشرقية

مصرع طفل غرقًا في بئر مياه بالشرقية

الأخبار-" الوزراء" ينفي تعطيل الخدمات الإلكترونية المقدمة لأصحاب البطاقات التموينية على موقع دعم مصر

الأخبار-" الوزراء" ينفي تعطيل الخدمات الإلكترونية المقدمة لأصحاب البطاقات التموينية على موقع دعم مصر

شبكة عيون الإخبارية