مسئولو "جهاز النوبارية الجديدة" يتفقدون مشروعي توسعات محطة المعالجة وخط الطرد

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

تفقد المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، ومسئولو الجهاز، مشروعي توسعات محطة المعالجة الرئيسية وخط الطرد، وذلك لمتابعة سير الأعمال لبعض البنود الجاري الانتهاء من تنفيذها، والتأكد من إنهاء بعض الملاحظات.

وأوضح المهندس مجدي يوسف، أن الأعمال تشمل إعادة تأهيل وتوسعة محطة المعالجة الرئيسية بمدينة النوبارية الجديدة، والمسند تنفيذها لشركة المقاولون العرب، وخط طرد السيب النهائي بطول 10كم، بنسبة تنفيذ بلغت حوالي 67%.

وأكد المهندس مجدي يوسف، ضرورة الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت، طبقاً للبرنامج الزمني المقدم من الشركة المنفذة للمشروع، مع إجراء التجارب الكافية للتأكد من تنفيذ الأعمال بالكفاءة والجودة المطلوبة.​