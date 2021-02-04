الزراعة: انطلاق الحملة القومية لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي انطلاق الحملة القومية الأولى لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع اعتبارا من بعد غد السبت 6 فبراير بكافة محافظات الجمهورية بهدف حماية الثروة الحيوانية من هذه الأمراض.

وأكدت وزارة الزراعة، في بيان لها، الخميس، أن الحملة تستهدف تحصين كل رؤوس الماشية ويتم تنفيذ ثلاث حملات في العام بصفة دورية.

وأكد القصير، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء الحملة للوقاية من فيروس كورونا وناشد المزارعين والمربين التجاوب مع الحملة لتحصين مواشيهم وحمايتها من الأمراض.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إن الحملة تأتي ضمن برنامج التحصينات التي تقوم الهيئة بتنفيذها سنويا لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والمعدية.

وأضاف محمود، أنه تم توزيع اللقاحات والاحتياجات الخاصة بتنفيذ الحملة على مختلف مديريات الطب البيطري.

ولفت رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلى تنفيذ الحملة بالتنسيق مع المحافظين والأجهزة المعاونة بكل محافظة من محليات وشرطة وأوقاف ومجتمع مدني.

وتأتي هذه الحملة إمعانا في السيطرة على مرض الحمى القلاعية بعتراته المختلفة، وكذلك لرفع المستويات المناعية للحيوانات.​