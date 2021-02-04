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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

طالبت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بالبحث عن موقع آخر غير جزيرة الزمالك، لإقامة مشروع "كايرو آي" عليه.

وقالت النائبة، خلال تعقيبها على كلمة وزير الآثار في الجلسة العامة، إن المكان الحالي للمشروع غير مناسب بالمرة متابعة "مينفعش خالص المكان ده".

وأشارت إلى أن الهدف من المشروع جذب السياحة من الأفضل أن يتم نقله من موقعه الحالي، إلى الأماكن السياحية، مثل الهرم أو العاصمة الإدارية، قائلة: "المشروع ليس له أي دراسة بيئية".​