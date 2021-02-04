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استمرار دعم ​.. "العناني" يوجه رسالة طمأنة للعاملين بالسياحة

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استمرار دعم الحكومة​.. "العناني" يوجه رسالة طمأنة للعاملين بالسياحة استمرار دعم ​.. "العناني" يوجه رسالة طمأنة للعاملين بالسياحة

مصراوي Masrawy

04:11 م الخميس 04 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

وجه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، رسالة طمأنه للقطاع السياحي، بتأكيده على استمرار دعم للقطاع والعاملين خلال جانحة مستمرة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح ، قائلا: "هدفنا القطاع يقف على رجليه".

ووجه "العناني"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الشكر لكافة العاملين في القطاع السياحي لدورهم خلال جانحة فيروس كورونا المستجد، مضيفًا لو لم يلتزموا منذ هذا الوقت لكانت سمعتنا باظت كما وجه وزير السياحة والآثار، الشكر إلى المستثمرين السياحيين.

وأشار وزير السياحة والآثار، إلى أنه بصدد تدشين حملة قومية للتسويق والترويج السياحي، لافتًا في السياق ذاته أنه يستعين بعدد من الشركات العالمية للترويج للآثار المصرية والعمل على جذب الأجانب للسياحة في .

ونوه الوزير، إلى أن هناك مكاتب دولية تقوم بعمل ما يطلق عليه دراسة السوق العالمي، لافتًا إلى أن الاستعانة بهذه الشركات لا يعني أن الكادر المصري لا يصلح بل بالعكس المصريين من أفضل الكوادر، لكن يجب الاستعانة من يعرف السوق العالمي وقام بالتخطيط لعدد من الدول.

وأشار وزير السياحة، إلى أن السياحة الثقافية حلها من وجه نظره هي الربط بين البحر بوادي النيل.

وكشف خالد العناني، أنه سيقوم بالتقدم بمجموعة من التشريعات إلى مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة من أجل تقويم المنظومة السياحية، مؤكدا أنه يجد تعاونا كبيرا من قبل لجنة السياحة في مجلس النواب.​

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