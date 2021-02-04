أمانة جدة تغلق 104 منشآت تجارية مخالفة للإجراءات الوقائية

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بعد تنفيذ 380 من الجولات الميدانية في نطاق 19 بلدية فرعية

أغلقت أمانة جدة، أمس، 104 منشآت تجارية، منها ثلاثة مراكز كبيرة مخالفة لتعليمات الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا"، وذلك خلال الجولات الميدانية في نطاق 19 بلدية فرعية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمانة محمد البقمي أن الفرق الميدانية نفذت 380 جولة تفتيشية من خلال البلديات الفرعية، مشيرا إلى أن الأمانة أعدت خططاً لتنفيذ حملات ميدانية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة للوقوف على التزام المنشآت.

وأكد استمرار الجهود الخاصة بالإجراءات الاحترازية في مكافحة فيروس "كورونا" وعدم تهاون مع المخالفين وفق التعليمات الصادرة.