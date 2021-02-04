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تحفيظ صامطة تعقد 52 حلقة عبر الإنترنت

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تحفيظ صامطة تعقد 52 حلقة عبر الإنترنت تحفيظ صامطة تعقد 52 حلقة عبر الإنترنت
باستخدام برنامج "زوم" والوسائل الإلكترونية

تحفيظ صامطة تعقد 52 حلقة عبر الإنترنت

واصلت حلقات تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة صامطة أنشطتها وبرامجها، عبر الإنترنت -عن بعد- وذلك من خلال برنامج "زوم" والبرامج الأخرى المتاحة؛ حيث عقدت 52 حلقة تحفيظ موزعة على مستوى المحافظة والقرى التابعة لها، وفي أوقات مختلفة بما يتناسب مع أوقات الطلاب المشاركين في الحلقات.

وبلغت نسبة الحضور خلال أسبوع واحد ما يزيد على 95%، وذلك بحضور 452 طالباً، والذين أتموا حفظ 140 وجهاً من كتاب الله، إضافة لقراءتهم 15 جزءاً، وبمتابعة معلمي الحلقات الذين يشرفون ويستمعون لتلاوات الطلاب عبر برامج "زوم"، و"دو"، بالإضافة إلى الاتصال الهاتفي.

وأكدت إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بصامطة أن أنشطة الجمعية تعمل وفق الإجراءات الاحترازية؛ لذا تستخدم منصة "زوم" والوسائل الإلكترونية المتاحة، وفق جداول محددة لا تتعارض مع حضور الطلاب حصصهم اليومية بالمدارس.

ووجهت إدارة الجمعية شكرها وتقديرها للقائمين على حلقات التحفيظ، لمتابعتهم الدائمة للطلاب الذين يحرصون على حضور الحلقات بصفة يومية ولله الحمد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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