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الخيل المدربة في تدخل المحجر الصحي المحلي

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الخيل المدربة في السعودية تدخل المحجر الصحي المحلي الخيل المدربة في تدخل المحجر الصحي المحلي
قبل المشاركة في مهرجان أمسية "كأس 2021"

الخيل المدربة في السعودية تدخل المحجر الصحي المحلي

تستعد الخيل المدربة في السعودية، والتي تلقت دعوات رسمية من قبل نادي سباقات الخيل؛ للمشاركة في مهرجان أمسية "كأس السعودية 2021" العالمي، والمقرر إقامته في 19 و20 من فبراير الجاري، للدخول في "المحجر الصحي" -المحلي- ولمدة أسبوعين في موعد أقصاه اليوم الخميس الساعة الثامنة مساءً.

ويأتي ذلك الإجراء الإلزامي المتبع وفق معايير وشروط اللجنة المنظمة لكأس السعودية بالتعاون مع وزارة الزراعة؛ حفاظًا على سلامة الخيل المحلية والقادمة من خارج المملكة للمشاركة في هذا الحدث الذي يعد الأغلى عالميًا في سباقات خيل السرعة.

وأنهت اللجنة المنظمة لــ"كأس السعودية" ونادي سباقات الخيل كافة الاستعداد لاستقبال الخيل المتدربة محلياً في المحجر الصحي المعد لذلك في إسطبل الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، والمجهز بكافة التجهيزات الفنية لراحة الخيل، والأعلاف والمراقبة الصحية اليومية لها، والتوجيه للمدربين بتسجيل درجات الخيل لمرتين في اليوم وتدوينها في سجلات خاصة، إلى جانب جاهزية المشفى الخاص بالخيل بميدان الملك عبدالعزيز في استقبال ما يلزم من حالات طارئة متواجدة في المحجر المحلي الإلزامي.

وفي ظل تسارع الخطوات لهذا الحدث العالمي لسباقات الخيل، جهزت اللجنة المنظمة لــ"كأس السعودية" ونادي سباقات الخيل أيضًا "المحجر الدولي" للخيل الزائرة والمدعوة للمشاركة في السباق من كافة أنحاء العالم، على أحدث المستويات الفنية لنظام المحاجر الدولية الإلزامية التي يحدد مواصفاتها الاتحاد الدولي للسباقات الخيل.

ومن المتوقع وصول أولى الخيل المشاركة إلى السعودية في 9 فبراير الجاري، في الوقت الذي يعد فيه الجواد العماني "فتاح دو لوب" أول الخيل التي ستدخل هذا المحجر اليوم الأربعاء، ومعه سيتم منع الدخول للمحجر الدولي بشكل تام باستثناء الطاقم الطبي والفني المشرف على إدارة ومراقبة الخيل المشاركة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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