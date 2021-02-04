بالصور.. فتح طريق "طابا- النقب" بعد رفع آثار الأمطار

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جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلنت مدينة طابا بجنوب سيناء، اليوم الخميس، فتح طريق "طابا- النقب"، المعروف بطريق شق الثعبان، بعد إغلاقه لمدة تجاوزت 9 ساعات، نتيجة انهيار الأحجار بنهر الطريق خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

وجرى الدفع بمعدات ثقيلة من قبل هيئة الطرق، ومجلس مدينة طابا، لرفع الأحجار التي أغلقت طريق "طابا- النقب" تمامًا، واستغرقت أعمال رفع الاطماءات أكثر من 8 ساعات.

وقال علي الشحات رئيس المدينة، إن طريق "طابا- نويبع" مازال مغلقًا أمام حركة المرور، وجاري العمل على قدم وساق لرفع مخلفات السيول.