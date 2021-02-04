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بالصور .. سقوط أمطار على أماكن متفرقة بالقليوبية

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بالصور .. سقوط أمطار على أماكن متفرقة بالقليوبية بالصور .. سقوط أمطار على أماكن متفرقة بالقليوبية

مصراوي Masrawy

03:51 م الخميس 04 فبراير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تعرضت محافظة القليوبية، اليوم الخميس، لموجة من الطقس السيئ، وسقطت الأمطار على أماكن متفرقة بالمحافظة.

ورفعت القليوبية، حالة التأهب في كافة القطاعات وشركة مياه المحافظة، وانتشرت سيارات شفط مياه الأمطار، فيما شهدت بعض المناطق موجة صقيع.

وشدد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها بشبكات المجاري المائية، والتأكد من جاهزية المعدات، مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار.

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