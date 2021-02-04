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دياب عن جريمة اغتيال الناشط اللبناني لقمان: لن تمر بدون محاسبة

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دياب عن جريمة اغتيال الناشط اللبناني لقمان: لن تمر بدون محاسبة دياب عن جريمة اغتيال الناشط اللبناني لقمان: لن تمر بدون محاسبة

مصراوي Masrawy

03:51 م الخميس 04 فبراير 2021

بيروت- (د ب أ):

أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، الخميس، أن جريمة اغتيال الناشط لقمان سليم لن تمر بدون محاسبة.

وقال دياب، في تصريح صحفي، إن " هذه الجريمة النكراء يجب ألا تمر من دون محاسبة، وأن لا تهاون في متابعة هذه التحقيقات حتى النهاية، والدولة ستقوم بواجباتها في هذا الصدد".

وكلف دياب، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، بالايعاز إلى الأجهزة الأمنية الإسراع في تحقيقاتها، لكشف ملابسات جريمة اغتيال الناشط لقمان سليم، وملاحقة الفاعلين، والقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء بأسرع وقت ممكن".

كان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون دعا إلى الإسراع في كشف الجهات التي تقف وراء عملية اغتيال الناشط لقمان سليم الذي عثر عليه مقتولاً داخل سيارته جنوب البلاد.

وطلب عون، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اليوم ، من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، إجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات جريمة اغتيال الناشط لقمان سليم التي وقعت في منطقة العدوسية في الجنوب.

وشدد على "ضرورة الإسراع في التحقيق لاستجلاء الظروف التي أدت الى وقوع الجريمة والجهات التي تقف وراءها".

وعثر صباح اليوم على الناشط لقمان سليم مقتولا داخل سيارته المستأجرة، بين بلدتي تفاحتا والعدوسية ( جنوب لبنان).

وحضرت الأجهزة الأمنية وفتحت تحقيقاً في الحادث وتم نقل جثة الناشط إلى إحدى مستشفيات المنطقة.

وكلّف النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي بالكشف على جثة الناشط لقمان سليم وعلى سيارته.

وبعد الكشف على جثة الناشط لقمان من قبل الطب الشرعي "تبين أنها مصابة بخمس طلقات نارية، أربع في الرأس وواحدة في الظهر"، حسبما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية .

ولقمان سليم هو ناشط معارض لـ "حزب الله" اللبناني .

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