أخبار عاجلة

المجموع 44 في 4 أيام.. إغلاق 12 مسجداً بعدة مناطق بعد ثبوت حالات كورونا بين المصلين -
تقارير "الدفاع" و"الترفيه" أبرزها.. تفاصيل أعمال جلسة الشورى القادمة -
جمهورية القمر تدين الاعتداءات الحوثية المستمرة ضد المملكة -
شراكة بين جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم وأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان -
"صحة الشرقية" تنفذ 20530 زيارة لمستشفيات ومجمعات طبية منذ بداية الجائحة -
الشرقية.. استحداث دبلوم مهني للمسؤولية الاجتماعية بمعايير عالمية -
الرياض.. رصد "15,668" مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية -
تصميماتها إضافة ساحرة لجزيرة شريرة.. ماذا تعرف عن الشركة المصممة لـ"كورال بلوم"؟ -
لجنة الاقتصاد في الشورى تدرس تقرير مدينة الملك عبدالله للطاقة -
"الصحة": تسجيل 364 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 274 خلال الـ24 ساعة الماضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

البرتغالية: بدء تباطؤ وتيرة تفشي كورونا

Print
الحكومة البرتغالية: بدء تباطؤ وتيرة تفشي كورونا البرتغالية: بدء تباطؤ وتيرة تفشي كورونا

مصراوي Masrawy

03:39 م الخميس 04 فبراير 2021

لشبونة- (د ب ا):

قالت البرتغالية، الخميس، إن إجراءات احتواء بدأت تؤثر بصورة إيجابية على تفشي الفيروس، حيث تباطأت حالات الاصابة بعد ارتفاع كبير في الحالات دفع المستشفيات إلى حافة الانهيار.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البرتغال بعدما كانت أقل تأثرا من إسبانيا وإيطاليا خلال الموجة الأولى من تفشي الفيروس، تدهور الوضع لديها بسرعة هذا العام، حيث انتشرت السلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي ظهرت لأول مرة في بريطانيا، في البلاد بصورة كبيرة.

وفي ظل امتلاء المستشفيات بالمرضى، اضطرت البرتغال لطلب المساعدة الخارجية، حيث أرسلت ألمانيا 26 من العاملين في مجال الرعاية الصحية والمعدات إلى لشبونة أمس الأربعاء.

وعلى الرغم من انخفاض حالات الاصابة اليومية منذ أن وصلت لمستوى قياسي الأسبوع الماضي، ما زالت البرتغال تعد صاحبة أعلى حالات إصابة ووفيات بفيروس كورونا في العالم لكل مليون على مدار سبعة أيام.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"قابل للطعن".. أول تعليق رسمي على الحكم بالمؤبد لمهندس مصري بالسعودية

"قابل للطعن".. أول تعليق رسمي على الحكم بالمؤبد لمهندس مصري بالسعودية

"تحيا مصر": قوافل "نور حياة" تواصل الكشف الطبي على عيون المصريين

"تحيا مصر": قوافل "نور حياة" تواصل الكشف الطبي على عيون المصريين

مصرع طفل غرقًا في بئر مياه بالشرقية

مصرع طفل غرقًا في بئر مياه بالشرقية

الأخبار-" الوزراء" ينفي تعطيل الخدمات الإلكترونية المقدمة لأصحاب البطاقات التموينية على موقع دعم مصر

الأخبار-" الوزراء" ينفي تعطيل الخدمات الإلكترونية المقدمة لأصحاب البطاقات التموينية على موقع دعم مصر

شبكة عيون الإخبارية