أخبار عاجلة

المجموع 44 في 4 أيام.. إغلاق 12 مسجداً بعدة مناطق بعد ثبوت حالات كورونا بين المصلين -
تقارير "الدفاع" و"الترفيه" أبرزها.. تفاصيل أعمال جلسة الشورى القادمة -
جمهورية القمر تدين الاعتداءات الحوثية المستمرة ضد المملكة -
شراكة بين جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم وأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان -
"صحة الشرقية" تنفذ 20530 زيارة لمستشفيات ومجمعات طبية منذ بداية الجائحة -
الشرقية.. استحداث دبلوم مهني للمسؤولية الاجتماعية بمعايير عالمية -
الرياض.. رصد "15,668" مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية -
تصميماتها إضافة ساحرة لجزيرة شريرة.. ماذا تعرف عن الشركة المصممة لـ"كورال بلوم"؟ -
لجنة الاقتصاد في الشورى تدرس تقرير مدينة الملك عبدالله للطاقة -
"الصحة": تسجيل 364 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 274 خلال الـ24 ساعة الماضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

أين مسئولية الإدارة الهندسية؟.. طلب إحاطة بشأن عقار فيصل المحترق

Print
أين مسئولية الإدارة الهندسية؟.. طلب إحاطة بشأن عقار فيصل المحترق أين مسئولية الإدارة الهندسية؟.. طلب إحاطة بشأن عقار فيصل المحترق

مصراوي Masrawy

03:53 م الخميس 04 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

تقدمت النائبة مي أسامة عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة، بشأن عقار فيصل المحترق حيث إنه منذ يوم الأحد الماضي 31 يناير 2021 نشب حريق هائل ناتج عن ماس كهربائي في مصنع ومخزن بعمارة فيصل التي تقع على الطريق الدائري واستمر الحريق لمدة 26 ساعة قبل إخماده مبدئيًا ولم يتم إخماده بالكامل مما أدى إلى ميل العقار.

وأشارت البرلمانية، إلى أنه تم الاستعانة بلجنة من الخبراء من كلية الهندسة والتي اقترحت وقف عملية الإخماد بالمياه خشية انفجار عواميد المسلح نتيجة اصطدام النار مع مضخات المياه مما قد يؤدي الى كارثة انهيار المبنى. ولكن للأسف لم يتم استخدام بدائل أخرى لإخماد الحريق مما تسبب في وجود خسائر كبيرة في المبنى قد تؤدى إلى إزالته.

وتساءلت النائبة عن مسئولية الإدارة الهندسية بالحي وعن وجود تراخيص للمبنى واشتراطات السلامة به.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"قابل للطعن".. أول تعليق رسمي على الحكم بالمؤبد لمهندس مصري بالسعودية

"قابل للطعن".. أول تعليق رسمي على الحكم بالمؤبد لمهندس مصري بالسعودية

"تحيا مصر": قوافل "نور حياة" تواصل الكشف الطبي على عيون المصريين

"تحيا مصر": قوافل "نور حياة" تواصل الكشف الطبي على عيون المصريين

مصرع طفل غرقًا في بئر مياه بالشرقية

مصرع طفل غرقًا في بئر مياه بالشرقية

الأخبار-" الوزراء" ينفي تعطيل الخدمات الإلكترونية المقدمة لأصحاب البطاقات التموينية على موقع دعم مصر

الأخبار-" الوزراء" ينفي تعطيل الخدمات الإلكترونية المقدمة لأصحاب البطاقات التموينية على موقع دعم مصر

شبكة عيون الإخبارية