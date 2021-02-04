أين مسئولية الإدارة الهندسية؟.. طلب إحاطة بشأن عقار فيصل المحترق

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

تقدمت النائبة مي أسامة عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة، بشأن عقار فيصل المحترق حيث إنه منذ يوم الأحد الماضي 31 يناير 2021 نشب حريق هائل ناتج عن ماس كهربائي في مصنع ومخزن بعمارة فيصل التي تقع على الطريق الدائري واستمر الحريق لمدة 26 ساعة قبل إخماده مبدئيًا ولم يتم إخماده بالكامل مما أدى إلى ميل العقار.

وأشارت البرلمانية، إلى أنه تم الاستعانة بلجنة من الخبراء من كلية الهندسة والتي اقترحت وقف عملية الإخماد بالمياه خشية انفجار عواميد المسلح نتيجة اصطدام النار مع مضخات المياه مما قد يؤدي الى كارثة انهيار المبنى. ولكن للأسف لم يتم استخدام بدائل أخرى لإخماد الحريق مما تسبب في وجود خسائر كبيرة في المبنى قد تؤدى إلى إزالته.

وتساءلت النائبة عن مسئولية الإدارة الهندسية بالحي وعن وجود تراخيص للمبنى واشتراطات السلامة به.​