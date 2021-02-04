أخبار عاجلة

المجموع 44 في 4 أيام.. إغلاق 12 مسجداً بعدة مناطق بعد ثبوت حالات كورونا بين المصلين -
تقارير "الدفاع" و"الترفيه" أبرزها.. تفاصيل أعمال جلسة الشورى القادمة -
جمهورية القمر تدين الاعتداءات الحوثية المستمرة ضد المملكة -
شراكة بين جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم وأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان -
"صحة الشرقية" تنفذ 20530 زيارة لمستشفيات ومجمعات طبية منذ بداية الجائحة -
الشرقية.. استحداث دبلوم مهني للمسؤولية الاجتماعية بمعايير عالمية -
الرياض.. رصد "15,668" مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية -
تصميماتها إضافة ساحرة لجزيرة شريرة.. ماذا تعرف عن الشركة المصممة لـ"كورال بلوم"؟ -
لجنة الاقتصاد في الشورى تدرس تقرير مدينة الملك عبدالله للطاقة -
"الصحة": تسجيل 364 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 274 خلال الـ24 ساعة الماضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزيرة الصحة: مبادرة "فيروس سي" وفرت 64 مليار جنيه سنويا

Print
وزيرة الصحة: مبادرة "فيروس سي" وفرت 64 مليار جنيه سنويا وزيرة الصحة: مبادرة "فيروس سي" وفرت 64 مليار جنيه سنويا

مصراوي Masrawy

03:35 م الخميس 04 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، أن مبادرة القضاء على فيروس سي وفرت على البلاد نحو 64 مليار جنيه كان يتم إنفاقها سنويا على علاج المرضى وتبعات المرض.

وأشارت الوزيرة في بيانها أمام الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن الحملة نجحت في حماية 150 ألف مواطن من الإصابة بفيروس سي.

وشددت على أن حملة القضاء على فيروس سي تكلفت نحو 4 مليارات جنيه، مؤكدة أن المسح في 7 شهور، بواقع 2.5 مليار جنيه للعلاج، و1.5 مليار للمسح، استفاد منها 70 مليون مواطن.

وكشفت هالة زايد، أنه تم مسح 50 مليون مواطن للكشف عن الأمراض المزمنة كالضغط والسكر.

وأعلنت أن لديها قاعدة بيانات من خلال الرقم القومي بأعداد المصابين بالأمراض المزمنة.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"قابل للطعن".. أول تعليق رسمي على الحكم بالمؤبد لمهندس مصري بالسعودية

"قابل للطعن".. أول تعليق رسمي على الحكم بالمؤبد لمهندس مصري بالسعودية

"تحيا مصر": قوافل "نور حياة" تواصل الكشف الطبي على عيون المصريين

"تحيا مصر": قوافل "نور حياة" تواصل الكشف الطبي على عيون المصريين

مصرع طفل غرقًا في بئر مياه بالشرقية

مصرع طفل غرقًا في بئر مياه بالشرقية

الأخبار-" الوزراء" ينفي تعطيل الخدمات الإلكترونية المقدمة لأصحاب البطاقات التموينية على موقع دعم مصر

الأخبار-" الوزراء" ينفي تعطيل الخدمات الإلكترونية المقدمة لأصحاب البطاقات التموينية على موقع دعم مصر

شبكة عيون الإخبارية