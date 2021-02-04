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أمطار متوسطة على ينبع.. والدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر

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أمطار متوسطة على ينبع.. والدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر أمطار متوسطة على ينبع.. والدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر
أجزاء من المدينة المنورة تشهد أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة

أمطار متوسطة على ينبع.. والدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر

تشهد محافظة ينبع، بعد ظهر اليوم الخميس، هطول أمطار متوسطة، ومتفاوتة الشدة على بعض من أحياء المحافظة، وبعض مراكز المحافظة -جعلها الله أمطار خير وبركة- حيث تظهر السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لسقوط المزيد من الأمطار.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية، ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني التي تقي -بعد الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

من ناحية أخرى تناول المركز الوطني للأرصاد مستجدات الحالة المطرية، مشيراً إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، وذلك وفقاً لتحديث رادار ينبع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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