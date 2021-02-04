نادي سباقات الخيل يعلق الحضور بميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية

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تماشياً مع توجيهات الدولة وتنفيذاً للإجراءات الوقائية

أعلن نادي سباقات الخيل تعليق حضور الملّاك والجمهور وزوار المطعم، وذلك لحفلي السباق 51 و52 بميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية، باستثناء العاملين في النادي والمشاركين الذين يحملون بطاقة النادي؛ وذلك حرصاً على سلامة الجميع وتنفيذاً للخطوات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا.

وقال النادي عبر حسابه في تويتر: "تماشياً مع توجيهات الدولة -أيدها الله- وتنفيذاً للخطوات الوقائية والاحترازية، وانطلاقاً من حرص نادي سباقات الخيل على سلامة الجميع؛ فقد قرر نادي سباقات الخيل تعليق حضور الملاك والجمهور وزوار المطعم لسباقات النادي، بميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية في الفترة الحالية حتى إشعار آخر".

وأضاف النادي: "سيكون الدخول مقتصراً فقط على العاملين في النادي والمشاركين في السباقات الذين يحملون بطاقة النادي من الفئات التالية: "المدربين، الخيالة، السياس"، على أن يغادروا مقر الميدان بعد الانتهاء من المشاركة.

وتابع النادي: "نأمل التقيد وعدم حضور المدربين والخيالة والسیاس غير المشاركين، متمنين السلامة للجميع.. والله الموفق".