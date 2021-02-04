"شؤون الحرمين" تستعرض محاور ندوة "جهود خدمة المعتمرين خلال كورونا"

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ستعقد الأحد المقبل "عبر الاتصال المرئي" بمشاركة عدد من الوزراء

استعرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، أهداف ومحاور ندوة "جهود المملكة في خدمة المعتمرين والزائرين خلال جائحة كورونا" والمعرض الافتراضي المصاحب للندوة التي ستعقد الأحد المقبل "عبر الاتصال المرئي" بمشاركة عدد من الوزراء، ومنسوبي رئاسة الحرمين الشريفين والجهات ذات العلاقة.

ونوّه وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري إلى ما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام بالغ بتمكين المسلمين من أداء النسك والعبادات في الحرمين الشريفين وسط بيئة صحية وآمنة خالية من الأوبئة والأمراض، ومراعية لجميع المتطلبات العالمية الموصى بها لمكافحة العدوى.

وذكر وكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعد المحيميد أن الندوة تأتي تتويجاً للجهود المباركة التي قامت بها المملكة في سبيل خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما منذ رصد انتشار الجائحة عالميًّا.

وأشار إلى أن رئاسة شؤون الحرمين عملت من خلال اللجنة الإشرافية للندوة على إعداد مسار علمي تنطلق منه عدد من التوصيات، ومسار علمي يبرز الإمكانات والخدمات والتوصيات كافة، ونقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالرئاسة، وترجمتها للعديد من اللغات العالمية إسهاماً في إيصال جهود القيادة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما للعالم أجمع، وغيرها من المسارات الداعمة لمخرجات ومستهدفات الندوة.

من جانبه أوضح مقدم المؤتمر الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية هاني حيدر، أن أبرز الفعاليات المصاحبة للندوة تتنوع بين معرض يحوي التقنيات والأدوات التي تم استحداثها لمواكبة الإجراءات الاحترازية التي تطلبها الجائحة، خلال مراحل العودة التدريجية للمصلين والمعتمرين، وكتاب يحكي جميع الجهود التي قامت بها رئاسة الحرمين الشريفين.

وقال: سيتم تدشين فيلم وثائقي يحكي جهود الرئاسة في المسجد الحرام، على غرار الفيلم الوثائقي للمسجد النبوي "لك الحمد"، وتكريم عدد من الشخصيات المشاركة في المؤتمر.

يُذكر أن الندوة سيتحدّث خلالها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عن "جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تمكين المعتمرين والزائرين من أداء المناسك وسط منظومة متكاملة من الخدمات" كما يستعرض وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في كلمته "الخدمات الصحية في الحرمين الشريفين عناية فائقة ورعاية كريمة".

ويتطرّق وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، في مشاركته في الندوة، إلى "التقنية الحديثة والتطبيقات الذكية ودورها في تسهيل العمرة والزيارة" في حين يتحدّث معالي مدير الأمن العام الفريق أول الركن خالد بن قرار الحربي خلال الندوة عن" تكثيف الاحترازات الوقائية والجهود الأمنية لعمرة آمنة وزيارة مطمئنة" فيما سيقدم الندوة عضو هيئة التدريس بجامعة نايف العربية الدكتور سليمان بن محمد العيدي.