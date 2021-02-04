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الكرملين: لن نرد على الانتقادات الأجنبية في قضية نافالني

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الكرملين: لن نرد على الانتقادات الأجنبية في قضية نافالني الكرملين: لن نرد على الانتقادات الأجنبية في قضية نافالني

مصراوي Masrawy

03:13 م الخميس 04 فبراير 2021

موسكو- (د ب أ):

جددت تأكيدها، الخميس، أنها لن تعير اهتماما بتدخل الدول الأخرى في شؤونها الداخلية، مشيرة إلى ردود الفعل الدولية التي أدانت حكم السجن بحق المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وقال المتحدثباسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "لا ننوي إعارة أي اهتمام بهذه التصريحات عند تطبيق قوانيننا الخاصة بمن ينتهكونها وكذلك فيما يتعلق بأحكام محكمتنا الروسية"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء انترفاكس.

وأضاف: "نحن مستعدون لتوضيح هذه المسائل أكثر ولكننا لسنا مستعدين لمناقشتها مع أي شخص".

أصدرت محكمة روسية حكما بتحويل عقوبة سجن نافالني مع إيقاف التنفيذ إلى السجن 3 سنوات و 6 أشهر. كان نافالني (44 عاما) قيد الإفراج المشروط بعد إدانته بتهمة الاحتيال عندما تسمم بغاز الأعصاب نوفيتشوك في سبتمبر. وكان في غيبوبة عندما تم نقله بعد ذلك إلى ألمانيا لتلقي العلاج الطبي.

ودافع الناطق باسم الكرملين اليوم عن حملة الإجراءات الصارمة التي تتخذها الشرطة بحق المتظاهرين الذين يطالبون بالإفراج عن نافالني.

وقال بيسكوف: "لا يوجد قمع.. هناك إجراءات تتخذها الشرطة بحق هؤلاء الذين يخرقون القانون".

وأثار الحكم موجة من التظاهرات في الأساس في موسكو وسانت بطرسبرج أمس الأول الثلاثاء وأصيب خلالها الكثير من المشاركين جراء عنف الشرطة.

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