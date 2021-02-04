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ثبت تعاطيه المخدرات.. "الإدارية" تُجازي طالبًا بكلية الشرطة بالحرمان من الامتحان سنة

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ثبت تعاطيه المخدرات.. "الإدارية" تُجازي طالبًا بكلية الشرطة بالحرمان من الامتحان سنة ثبت تعاطيه المخدرات.. "الإدارية" تُجازي طالبًا بكلية الشرطة بالحرمان من الامتحان سنة

مصراوي Masrawy

03:29 م الخميس 04 فبراير 2021

كتب- محمود الشوربجي:

أيدت المحكمة الإدارية العليا، الحُكم الصادر بإلغاء عقوبة الفصل لطالب بكلية الشرطة بعد ثبوت تعاطيه المخدرات، واكتفت بتوقيع جزاء الحرمان له من الامتحان في الفصلين الدراسيين لعام ٢٠١٨ واعتباره راسبًا، وإعطائه مهلة جديدة لحداثة سنه، وعدم الإطاحة بمستقبله من الكلية.

وثبت لدى المحكمة أن الطالب كان مقيدًا بالسنة الثالثة بكلية الشرطة في العام الدراسي 2017/2018 وتم إحالته إلى المحكمة العسكرية بكلية الشرطة لمخالفته للقانون ومخالفة قواعد الضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري، وذلك لإيجابية تحليل عينة البول المأخوذة منه بمستشفى الشرطة بالعجوزة لمادة الحشيش المخدر المدرج بالجداول المرفقة بقانون مكافحة المخدرات، وصدر حكم بفصله من المحكمة العسكرية.

ورأت المحكمة، أنه بالفعل يُعد مخالفة تخل بقواعد الضبط والربط في صرح تعليمي شأنه الانضباط والحزم الأمر الذي يقتضي مجازاة الطاعن عنها، إلا أن بلوغ الجزاء الموقع عليه جراء هذه المخالفة أشد الجزاءات قسوة بفصله من الكلية والإطاحة بمستقبله إنما يمثل غلواً في تقدير الجزاء لا سيما وأن من الجزاءات المُقررة ما يحقق الشدة والحزم وفي ذات الوقت يتيح أمام الطالب -ونظراً لحداثة سنه - فرصة لإصلاح ذاته وسلوك الطريق المستقيم .

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