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هالة زايد: في منتهى الخطورة في هذه الحالة

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هالة زايد: فيروس كورونا في منتهى الخطورة في هذه الحالة هالة زايد: في منتهى الخطورة في هذه الحالة

مصراوي Masrawy

03:32 م الخميس 04 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، أن في منتهى الخطورة في وجود الأمراض المزمنة لأنه يؤدي إلى تدهور الحالة.​

وقالت زايد خلال إلقاء بيناها أمام مجلس النواب: تم إجراء مسح لـ 50 مليون مواطن للكشف عن الأمراض المزمنة كالضغط والسكر، ومصر لديها قاعدة بيانات من خلال الرقم القومي بأعداد المصابين بالأمراض المزمنة.

وأوضحت أنه 3.7% كانوا مصابين بارتفاع سكر فوق 400 وهم لا يعلمون بحقيقة مرضهم، وكذلك ضغط الدم كان هناك مصابين لا يعلمون حقيقة إصابتهم بمرض ضغط الدم.

وأشارت إلى أن هذه الأمراض المزمنة تمثل عبئا على المواطن وتؤثر على دخل الأسرة وهذا يؤدي لفقدان الوظيفة وتسريب التعليم لما تمثله هذه الأمراض من أعباء مادية على الأسر.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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