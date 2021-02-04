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الغذاء تقفز في يناير إلى أعلى مستوى منذ 6 سنوات

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أسعار الغذاء تقفز في يناير إلى أعلى مستوى منذ 6 سنوات الغذاء تقفز في يناير إلى أعلى مستوى منذ 6 سنوات
"فاو" حذرت من انخفاض حادّ في مخزونات الحبوب

أسعار الغذاء تقفز في يناير إلى أعلى مستوى منذ 6 سنوات

أفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، بأن الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الثامن على التوالي في يناير؛ لتصعد لأعلى مستوياتها منذ يوليو 2014، بقيادة قفزات في أسعار الحبوب، والسكر، والزيوت النباتية.

وأضافت المنظمة، التي مقرّها روما، أيضاً في بيان نقلته "رويترز"؛ أنَّ محاصيل الحبوب العالمية تظل على مسار الوصول إلى مستوى قياسي في 2020، لكنَّها حذَّرت من انخفاض حاد في المخزونات، في ظل طلبات كبيرة للاستيراد من الصين.

وبيّنت أن مؤشر "فاو" لأسعار الحبوب ارتفع 7.1 في المئة على أساس شهري في يناير، بقيادة صعود أسعار الذرة العالمية 11.2 في المئة، وزيادة بنحو 42.3 في المئة عن مستواها قبل عام، مدعومة بأسباب؛ من بينها مشتريات من جانب الصين، وإنتاج يقل عن المتوقَّع في الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أنَّ أسعار القمح زادت 6.8 في المئة مدفوعة بطلب عالمي قوي، وتوقُّعات بانخفاض مبيعات حين تزيد الرسوم على تصدير قمحها.

وقفزت أسعار السكر 8.1 في المئة؛ إذ تسبَّبت مخاوف حيال تدهور توقُّعات المحاصيل في الاتحاد الأوروبي، وروسيا، وتايلاند، وظروف الطقس الجاف في أمريكا الجنوبية؛ في ارتفاع الطلب على الاستيراد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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