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"بلومبرغ": "أرامكو" تبقي على سعر خامها لشهر مارس للآسيويين دون تغير

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"بلومبرغ": "أرامكو" السعودية تبقي على سعر خامها لشهر مارس للآسيويين دون تغير "بلومبرغ": "أرامكو" تبقي على سعر خامها لشهر مارس للآسيويين دون تغير
رفعت سعر برميل نفطها بواقع 10 سنتات للعملاء في الولايات المتحدة

ذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن شركة "أرامكو" أبقت على سعر خامها لشهر مارس المقبل للعملاء في آسيا دون تغير، مقارنة بشهر فبراير الجاري.
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن الشركة السعودية رفعت سعر برميل نفطها بواقع 10 سنتات للعملاء في الولايات المتحدة، وبواقع 1.3 دولار للعملاء في أوروبا.
وأصبح بذلك سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للعملاء بشمال غرب أوروبا بخصم 0.50 دولار للبرميل عن "برنت" في بورصة إنتركونتننتال، وبعلاوة 0.85 دولار للبرميل فوق سعر مؤشر "أرغوس" للخامات العالية الكبريت للعملاء في الولايات المتحدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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