أخبار عاجلة

رئيس وزراء العراق: الانتخابات البرلمانية المقبلة استحقاق وطني -
الولايات المتحدة: الإصابات بكورونا تصل إلى 27 مليون والوفيات 464215 -
راح ضحيته ابن المالك.. محافظ المنيا يتابع حادث الانهيار الجزئي بأحد الفنادق (صور) -
وزيرة التخطيط: 6600 مُتدرب في الدورة الثانية من "جائزة التميز الحكومي" بزيادة 80% -
الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه من المسار النووي الذي تسلكه إيران -
الحاجة الملحة إلى الإصلاح.. تعرف على دوافع المملكة في تطوير منظومة التشريعات المتخصصة -
بلدية المجاردة تغلق 6 منشآت وتصادر 34 كيلوجرامًا مواد غذائية فاسدة -
"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
العراق: البناء لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات وضرب المؤسسات وقطع الطرق -
"فاوتشي" يكشف أفضل طريقة لمحاربة سلالات كورونا الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

حالات كورونا النشطة والحرجة  في المملكة.. "الارتفاع يتواصل"

Print
حالات كورونا النشطة والحرجة  في المملكة.. "الارتفاع يتواصل" حالات كورونا النشطة والحرجة  في المملكة.. "الارتفاع يتواصل"
وفق الأرقام الجديدة التي كشفت عنها وزارة الصحة في تقريرها اليومي

حالات كورونا النشطة والحرجة  في المملكة..

مجددًا كشفت الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة اليوم حول مستجدات كورونا في المملكة عن تواصل ارتفاع الحالات النشطة والحرجة، حيث أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل (303) حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (369248) حالة، من بينها (2162) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (395) حالة حرجة .

وفق التقرير تم تسجيل (297) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (360697) حالة وبلغ عدد الوفيات (6389) حالة، بإضافة (3) حالات وفاة جديدة" يرحمهم الله جميعاً وتم إجراء (54851) فحصًا مخبريًا.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مناطق المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من ، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للإستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وفاة النائب الجمهوري رون رايت بفيروس كورونا

وفاة النائب الجمهوري رون رايت بفيروس كورونا

بلقرن.. إغلاق 10 منشآت خالفت الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

بلقرن.. إغلاق 10 منشآت خالفت الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

بلقرن.. إغلاق 10 منشآت خالفت الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

بلقرن.. إغلاق 10 منشآت خالفت الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

عوض تاج الدين: مصر تشهد انخفاضًا كبيرًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا

عوض تاج الدين: مصر تشهد انخفاضًا كبيرًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية