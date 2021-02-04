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أردوغان يصف الطلاب المحتجين بالـ"إرهابيين"

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أردوغان يصف الطلاب المحتجين بالـ"إرهابيين" أردوغان يصف الطلاب المحتجين بالـ"إرهابيين"

مصراوي Masrawy

03:11 م الخميس 04 فبراير 2021

أنقرة- (بي بي سي):

تواصل السلطات التركية احتجاز 22 طالبًا للاستجواب.

وكانت قد أفرجت عن أكثر من 200 طالب دون توجيه تهم إليهم في الليلة الماضية، واستجوبت هذا الصباح خمسة طلاب.

وقال أردوغان إنه لن يسمح بتحول المظاهرات إلى احتجاجات مناهضة للحكومة وشبيهة بتلك التي كانت في عام 2013، وشبه المتظاهرين بـ "الإرهابيين".

ويقول الطلاب إنهم سيستمرون في الاحتجاج حتى يستقيل رئيس الجامعة، وهو مطلب يرفضه أردوغان.

وتعد الاحتجاجات الطلابية الحالية من أكبر المظاهرات منذ 2013 عندما خرج مئات الآلاف في مسيرة ضد خطط لتحويل حديقة غيزي في ميدان تقسيم وسط اسطنبول إلى مركز تجاري .

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