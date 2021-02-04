أمطار وعواصف.. 10 صور ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد عامر ومحمد البدري:

تعرضت أحياء الإسكندرية، اليوم الخميس، لموجة من الطقس السيئ، صاحبها هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح وعواصف رعدية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ورصدت عدسة "مصراوي" آثار موجة الطقس على كورنيش الإسكندرية، وتحديدًا منطقة وسط البلد، إذ لم تؤثر الأمطار والعواصف على حركة المرور أو الملاحة البحرية.

كانت محافظ الإسكندرية، أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.

وأهابت أجهزة المحافظة بالمواطنين توخي الحذر، واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.