أخبار عاجلة

رئيس وزراء العراق: الانتخابات البرلمانية المقبلة استحقاق وطني -
الولايات المتحدة: الإصابات بكورونا تصل إلى 27 مليون والوفيات 464215 -
راح ضحيته ابن المالك.. محافظ المنيا يتابع حادث الانهيار الجزئي بأحد الفنادق (صور) -
وزيرة التخطيط: 6600 مُتدرب في الدورة الثانية من "جائزة التميز الحكومي" بزيادة 80% -
الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه من المسار النووي الذي تسلكه إيران -
الحاجة الملحة إلى الإصلاح.. تعرف على دوافع المملكة في تطوير منظومة التشريعات المتخصصة -
بلدية المجاردة تغلق 6 منشآت وتصادر 34 كيلوجرامًا مواد غذائية فاسدة -
"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
العراق: البناء لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات وضرب المؤسسات وقطع الطرق -
"فاوتشي" يكشف أفضل طريقة لمحاربة سلالات كورونا الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

أمطار وعواصف.. 10 صور ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية

Print
أمطار وعواصف.. 10 صور ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية أمطار وعواصف.. 10 صور ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

03:01 م الخميس 04 فبراير 2021

الإسكندرية– محمد عامر ومحمد البدري:

تعرضت أحياء الإسكندرية، اليوم الخميس، لموجة من الطقس السيئ، صاحبها هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح وعواصف رعدية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ورصدت عدسة "مصراوي" آثار موجة الطقس على كورنيش الإسكندرية، وتحديدًا منطقة وسط البلد، إذ لم تؤثر الأمطار والعواصف على حركة المرور أو الملاحة البحرية.

كانت محافظ الإسكندرية، أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.

وأهابت أجهزة المحافظة بالمواطنين توخي الحذر، واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انهيار حائط فندق بالمنيا

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انهيار حائط فندق بالمنيا

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

"4 مواليد في الدقيقة".. "تضامن النواب" تكشف معدلات الزيادة السكانية بمصر

"4 مواليد في الدقيقة".. "تضامن النواب" تكشف معدلات الزيادة السكانية بمصر

شبكة عيون الإخبارية