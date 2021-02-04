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وفاة 5 مصابين بكورونا في مستشفيات العزل بالقليوبية

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وفاة 5 مصابين بكورونا في مستشفيات العزل بالقليوبية وفاة 5 مصابين بكورونا في مستشفيات العزل بالقليوبية

مصراوي Masrawy

02:56 م الخميس 04 فبراير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:
أعلنت مصادر بمديرية الصحة بالقليوبية، اليوم الخميس، تسجيل 5 وفيات جراء مضاعفات المستجد بالقليوبية، داخل مستشفيات عزل قها والتأمين الصحي النموذجي ببنها والمستشفى الجامعي.
وبحسب البيانات الخاصة بمديرية الصحة، فأن مستشفى قها للعزل شهدت اليوم وفاة كل من "زينب.ش.ا" 37 عامًا، من قرية برشوم الكبرى بطوخ، و"أسامة.ع.م" 54 عامًا من الخانكة.
وأعلنت مستشفى بنها الجامعي، وفاة "محمد.ص.ب" 47 عامًا، وفي مستشفى التأمين الصحي النموذجي، توفي كل من "صالح.م.ص" 75 عامًا من بنها، و"إبراهيم.ع.س" من برقطا كفرشكر 64 عامًا.

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