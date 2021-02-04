وزير البترول: تسهيلات لإصدار تراخيص إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد غايات:

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم إعداد حصر للمواقع التي سيتم العمل بها في إنشاء محطات لتموين السيارات بالغاز، لافتًا إلى أنه تم إعداد 750 موقعًا، وتم بالفعل العمل في 368 موقعاً، وسيتم الانتهاء من الاتفاقات الخاصة ببقية المواقع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة إجراءات تفعيل مُبادرة الرئيس لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ومسؤولي الوزارات المعنية، و بالمشاركة عبر "الفيديو كونفرانس"، من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وأشرف بهي، وكيل محافظ البنك المركزي.

وأشار الوزير إلى أن هناك تيسيرات بشأن الحصول على التراخيص الخاصة بهذه المحطات، لافتًا إلى أنه إعتبارًا من مُنتصف مارس حتى منتصف إبريل سيكون لدينا نحو 170 محطة جاهزة لدخول الخدمة، ثم يبدأ تباعاً دخول باقي المحطات لإستكمال التكليف الرئاسي بإنشاء 1000 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي.

من جانبه أكد وزير التنمية المحلية أن هناك تكليفات واضحة للمحافظين بتيسير إجراءات الحصول على تراخيص المحطات، وهناك بالفعل محطات جاهزة للافتتاح حالياً في الأقصر على سبيل المثال.

وأوضح الوزير أنه بالنسبة لأماكن تخريد السيارات المتقادمة، فقد تم تجهيز 154 موقعاً حتى الآن، وهناك لجان متخصصة ستمر عليها، للتأكد من صلاحيتها.

وخلال الاجتماع كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الانتهاء من تجهيز مواقع التخريد، والتنسيق بين الوزارات المعنية، حيث سيتم التفعيل قريباً للمبادرة، وسيتم إرسال رسائل للمستفيدين بالمشروع للذهاب إلى المكان الخاص بالتخريد، وتسليم سياراتهم قبل استلام السيارات الجديدة.​