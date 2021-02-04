47 ألف شخص.. وزير المالية يكشف موعد حسم موقف المتقدمين لمبادرة إحلال السيارات

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم التوافق مع وزيرة التجارة والصناعة، على الحافز الذي سيحصل عليه المستفيد من مبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة إجراءات تفعيل مُبادرة الرئيس لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ومسؤولي الوزارات المعنية.

كما تمت الإشارة إلى أنه سيبدأ منتصف فبراير إرسال رسائل لـ 47 ألف شخص تقدموا للمبادرة، لتعريفهم بموقفهم، كما سيتم خلال أيام الإعلان عن مواعيد التفعيل للمنظومة بالكامل بالتنسيق مع 38 بنكاً، و9 شركات مشاركة إلى جانب الحكومة في هذه المبادرة.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل، بين الوزراء المعنيين والشركات المشاركة في المبادرة، ليتم بعدها توقيع بروتوكولات معها بشأن بدء تفعيل المبادرة.​