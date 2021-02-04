حماية المستهلك: إغلاق 6 معامل للتحاليل الطبية ومركزا للعلاج الطبيعي ببني سويف

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:



صرح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن حملات جهاز حماية المستهلك على الأسواق بالتعاون مع إدارة العلاج الحر ومباحث التموين وإدارة التفتيش الصيدلي اليوم أسفرت عن تحرير محضرين ضد أحد معارض السيارات لعدم الإعلان عن الأسعار وأحد المحال التجارية لعدم إصدار فواتير قانونية طبقا لقانون حماية المستهلك في محافظة الفيوم



وقال أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك إن فرع الجهاز بمحافظة بني سويف قام بإغلاق 6 معامل تحاليل طبية لعدم وجود تراخيص وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية ومكافحة العدوى والتخلص الصحي من النفايات كما تم غلق مركز للعلاج الطبيعي يعمل دون ترخيص، وفي محافظة سوهاج وكفرالشيخ تم ضبط 4 مخازن تعمل بدون ترخيص.

وأضاف حسام الدين أن فرع الجهاز بمحافظة القليوبية قام بالمرور على المحال التجارية وتوزيع سياسة الاستبدال والاسترجاع، وتم تحرير محاضر ضد بعض المحال التجارية المخالفة لعدم إصدارها فواتير قانونية طبقا لقانون حماية المستهلك.

كما أكد حسام الدين أن الجهاز لن يتوان عن جهودة في ضبط الأسواق وحفظ وصون حقوق المستهلك في كافة المجالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.​