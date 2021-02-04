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انتحر لمروره بأزمة نفسية.. انتشال جثة "مسن" من ترعة الإسماعيلية

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انتحر لمروره بأزمة نفسية.. انتشال جثة "مسن" من ترعة الإسماعيلية انتحر لمروره بأزمة نفسية.. انتشال جثة "مسن" من ترعة الإسماعيلية

مصراوي Masrawy

02:50 م الخميس 04 فبراير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:
عثرت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالتنسيق مع أمن الشرقية، على جثة "مسن"، متغيب عن أسرته منذ يومين، بعد انتشال جثته من ترعة الإسماعيلية أمام قرية الزوامل دائرة قسم شرطة بلببس.
تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا بالعثور على جثة مسن يدعى "ع.ع.أ.أ" 56 عاما، مقيم في أبو زعبل الخانكة، وجرى نشر صور المتوفي، وتعرفت عليه أسرته.
وكشفت التحريات، أن المتوفي ألقى بنفسه في الترعة منذ يومين لمروره بحالة نفسية سيئة، وتحرر محضر بالواقعة وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة بإشراف أحمد النويشى، رئيس النيابة.

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