أخبار عاجلة

رئيس وزراء العراق: الانتخابات البرلمانية المقبلة استحقاق وطني -
الولايات المتحدة: الإصابات بكورونا تصل إلى 27 مليون والوفيات 464215 -
راح ضحيته ابن المالك.. محافظ المنيا يتابع حادث الانهيار الجزئي بأحد الفنادق (صور) -
وزيرة التخطيط: 6600 مُتدرب في الدورة الثانية من "جائزة التميز الحكومي" بزيادة 80% -
الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه من المسار النووي الذي تسلكه إيران -
الحاجة الملحة إلى الإصلاح.. تعرف على دوافع المملكة في تطوير منظومة التشريعات المتخصصة -
بلدية المجاردة تغلق 6 منشآت وتصادر 34 كيلوجرامًا مواد غذائية فاسدة -
"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
العراق: البناء لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات وضرب المؤسسات وقطع الطرق -
"فاوتشي" يكشف أفضل طريقة لمحاربة سلالات كورونا الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"أمن الطرق" يعلن إعادة فتح طريق "تبوك- ضباء"

Print
"أمن الطرق" يعلن إعادة فتح طريق "تبوك- ضباء" "أمن الطرق" يعلن إعادة فتح طريق "تبوك- ضباء"
الإغلاق جاء على خلفية التغيرات الجوية في المنطقة

أعلن "أمن الطرق" أنه وإلحاقاً بالتنبيه السابق والذي صدر في وقت سابق اليوم بشأن إغلاق طريق تبوك- ضباء "عقبة الخريطة"، فقد تم فتح الطريق.

وشهدت مدينة تبوك، منذ فجر اليوم، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، على منطقة تبوك، تضمّن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد وسيول، وشبه انعدام في الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تشمل مدينة تبوك، ومحافظات: تيماء، والوجه، وأملج، وضباء، وتستمر حتى الساعة الواحدة ظهراً.أمن الطرق عقبة الخريطة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه من المسار النووي الذي تسلكه إيران

الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه من المسار النووي الذي تسلكه إيران

الحاجة الملحة إلى الإصلاح.. تعرف على دوافع المملكة في تطوير منظومة التشريعات المتخصصة

الحاجة الملحة إلى الإصلاح.. تعرف على دوافع المملكة في تطوير منظومة التشريعات المتخصصة

بلدية المجاردة تغلق 6 منشآت وتصادر 34 كيلوجرامًا مواد غذائية فاسدة

بلدية المجاردة تغلق 6 منشآت وتصادر 34 كيلوجرامًا مواد غذائية فاسدة

"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة

"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة

شبكة عيون الإخبارية