"أمن الطرق" يعلن إعادة فتح طريق "تبوك- ضباء"

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الإغلاق جاء على خلفية التغيرات الجوية في المنطقة

أعلن "أمن الطرق" أنه وإلحاقاً بالتنبيه السابق والذي صدر في وقت سابق اليوم بشأن إغلاق طريق تبوك- ضباء "عقبة الخريطة"، فقد تم فتح الطريق.

وشهدت مدينة تبوك، منذ فجر اليوم، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، على منطقة تبوك، تضمّن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد وسيول، وشبه انعدام في الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تشمل مدينة تبوك، ومحافظات: تيماء، والوجه، وأملج، وضباء، وتستمر حتى الساعة الواحدة ظهراً.أمن الطرق عقبة الخريطة