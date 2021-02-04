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بيان جديد من "توكلنا": رسالة نصية بالحالة الصحية للمسجلين.. حل مؤقت ومعتمد

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بيان جديد من "توكلنا": رسالة نصية بالحالة الصحية للمسجلين.. حل مؤقت ومعتمد بيان جديد من "توكلنا": رسالة نصية بالحالة الصحية للمسجلين.. حل مؤقت ومعتمد
إدارة التطبيق: لحين استكمال الإصلاحات الفنيّة للتطبيق ونحذر من سوء استخدامها

بيان جديد من

أكدت إدارة تطبيق "توكلنا" في بيان توضيحي جديد اليوم أنه سيتم إرسال رسالة نصيّة بالحالة الصحية لجميع المسجلين في منصتي توكلنا وأبشر. وتعد هذه الرسالة حلًّا مؤقتًا ومعتمدًا يتيح للجهات المشرفة على تطبيق الإجراءات الاحترازيّة التأكد من الحالة الصحية للمستخدم.
تفصيلاً، قالت إدارة التطبيق في بيانها: إلحاقًا بالبيان التوضيحي السابق، تكرر إدارة تطبيق توكلنا شكرها لجميع مستخدمي التطبيق لوعيهم الاحترازي للحد من انتشار المستجد كوفيد-19وتعلن إدارة التطبيق أنه - ولحين استكمال الإصلاحات الفنيّة للتطبيق - سيتم إرسال رسالة نصيّة بالحالة الصحية لجميع المسجلين في منصتي توكلنا وأبشر.

وتابع البيان: تعد هذه الرسالة حلًّا مؤقتًا ومعتمدًا يتيح للجهات المُشرفة على تطبيق الإجراءات الاحترازيّة التأكد من الحالة الصحية للمستخدم. وتحوي الرسالة (1) المعلومات التالية:
- الاسم:
- رقم الهوية:
- الحالة الصحية:
- صالحة لغاية:

وأضافت إدارة التطبيق: تأمل إدارة التطبيق من الجميع متابعة حسابات "تطبيق توكلنا" في وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر التحديثات بهذا الخصوص، وتعتبر الرسالة النصيّة وسيلةً معتمدةً لإثبات الحالة الصحيّة وأيُّ سوء استخدام للرسالة أو محتواها سيعرّض صاحبها للمساءلة القانونية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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