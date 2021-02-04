أمطار على 8 محافظات.. التنمية المحلية تتلقى تقريرًا بشأن موجة الطقس السيئ

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة حالة الطقس بعدد من المحافظات ومنها جنوب سيناء وكفرالشيخ والدقهلية والبحيرة والقاهرة والسويس والإسماعيلية وشمال سيناء، فيما تشهد باقي المحافظات استقرار حالة الجو.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن تقرير غرفة العمليات أكد رفع الأجهزة التنفيذية بمحافظة جنوب سيناء تراكمات مياه الأمطار وإزالة الطمي بالطرق موجها باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة تحسبًا لسقوط موجات جديدة للأمطار الغزيرة على المحافظة.

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أن محافظة كفرالشيخ شهدت سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مراكز المحافظة ويتم حاليا إزالة التراكمية من الشوارع الرئيسية والجانبية، وتساقطت أمطار خفيفة على محافظة البحيرة وبعض مناطق محافظة الدقهلية خاصة مركز أجا وميت غمر ويتم التعامل معها.

فيما أشار التقرير إلى أن محافظة القاهرة شهدت سقوط أمطار خفيفة على أنحاء متفرقة في أحياء مصر الجديدة وعين شمس والمرج والزيتون ولم تؤد إلى تجمعات للمياه والحالة العامة مستقرة بالمحافظة.

وأوضح الوزير أن محافظات السويس والإسماعيلية وشمال سيناء شهدت سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بها ويتم التعامل معها والحالة العامة مستقرة.

ووجه اللواء محمود شعراوي، بضرورة استمرار انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع لمواجهة الآثار المترتبة على موجة الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة في بعض مراكز المحافظات وخاصة المدن الساحلية.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على كافة المحافظات باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي ستشهدها بعض المحافظات طبقًا لما تعلنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

كما طالب شعراوي، بسرعة أعمال سحب وتصريف تراكمات مياه الأمطار لعدم تعطيل حركة المشاة والمرور وضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيًا ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية وفي (مطالع ومنازل) الكباري والأنفاق.

ووجه أيضًا غرفة العمليات بالوزارة باستمرار متابعة الوضع في المحافظات والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.​