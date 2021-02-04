المرور: إعادة فتح طريق شرم الشيخ اتجاه القاهرة عقب تحسن الأحوال الجوية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

أعادت إدارة مرور جنوب سيناء، قبل قليل، فتح الطريق الرئيسي الجديد شرم الشيخ اتجاه القاهرة أمام حركة المركبات عقب تحسن الأحوال الجوية.

وتشرف الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، على أعمال الإغلاق وفتح الطرق على مستوى الجمهورية واتخاذ الإجراءات اللازمة تنسيقا مع إدارات المرور المعنية بمديريات الأمن.

كانت الإدارة العامة للمرور أغلقت صباح اليوم الخميس طريق "فيران حتى أبورديس" بسبب السيول وسوء الأحوال الجوي فيما تم إغلاق الطريق في الاتجاه القادم من شرم الشيخ اتجاه النفق وتحويله إلى الطريق القديم حتى مدنية طور سيناء ثم العودة للطريق الجديد.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.