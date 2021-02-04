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جلستان لـ"الشورى" الأسبوع المقبل.. التصويت يحسم تعديلات "الحماية من الإيذاء"

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جلستان لـ"الشورى" الأسبوع المقبل.. التصويت يحسم تعديلات "الحماية من الإيذاء" جلستان لـ"الشورى" الأسبوع المقبل.. التصويت يحسم تعديلات "الحماية من الإيذاء"
المجلس يناقش عدداً من تقارير الأداء السنوية وتقارير أخرى لعددٍ من الأجهزة الحكومية

جلستان لـ

يواصل مجلس الشورى عقد جلساته العادية من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة -عبر الاتصال المرئي- الأسبوع المقبل؛ وذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

جلسة الاثنين
فمن المنتظر أن يصوّت المجلس في جلسته العادية السابعة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي يعقدها -عبر الاتصال المرئي- الاثنين القادم على ما تضمنه تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية من توصيات بشأن التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1440/ 1441هـ بعد أن يستمع لرأي اللجنة تجاه ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها على تقرير الأداء السنوي للوزارة أثناء مناقشته في جلسته السابقة.
ويستمع المجلس في ذات الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1440/ 1441هـ أثناء مناقشته في جلسة سابقة، حيث يصوت بعد ذلك المجلس على قراره بشأن ما رأته اللجنة من توصيات في تقريرها بشأنه.

كما يحسم المجلس قراره بالتصويت على ما تضمنه مشروع تعديل نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن مشروع التعديل.
ويطرح المجلس للمناقشة ضمن الموضوعات المدرجة تقريراً للجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1440/ 1441هـ، حيث يستمع المجلس إلى رأي اللجنة وما قدمته من توصيات على التقرير بعد أن أتمت دراسته، كما يناقش تقريراً للجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب الملكية الفكرية في المملكة المتحدة، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة المشروع.

جلسة الثلاثاء
وعلى صعيد أعمال جلسة المجلس العادية الثامنة عشرة للسنة الأولى من الدورة الثامنة التي ستعقد -عبر الاتصال المرئي- الثلاثاء القادم، يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة عسير للعام المالي 1440/ 1441هـ والتصويت على ما تضمنه تقرير اللجنة بشأنه من توصيات، كما يستمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1440/ 1441هـ، حيث سيتم التصويت بعد ذلك على قرار المجلس بشأن ما ضمنته اللجنة تقريرها حياله من توصيات، كما يناقش المجلس ما تضمنه تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة تطوير بوابة الدرعية من توصيات.
في حين أدرج المجلس ضمن جدول أعمال جلسته، مناقشة تقريرٍ من لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعالم المالي 1440/ 1441هـ، وتقرير آخر من اللجنة ذاتها بشأن التقرير السنوي لمركز الأمن الوطني للعام المالي 1440/ 1441هـ، وتقريراً آخر للجنة الاقتصاد والطاقة بشأن استثناء أسهم المؤسسين في شركة الرياضة السعودية من بعض أحكام نظام الشركات.


كما ينظر المجلس ضمن الجلسة في تقرير تقدمت به لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع لمذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الربط الكهربائي.مجلس الشورى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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