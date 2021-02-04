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منها تسجيل الزائرين والمرافقين في "أبشر".. وزير الداخلية يدشن عدداً من الخدمات الإلكترونية

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منها تسجيل الزائرين والمرافقين في "أبشر".. وزير الداخلية يدشن عدداً من الخدمات الإلكترونية منها تسجيل الزائرين والمرافقين في "أبشر".. وزير الداخلية يدشن عدداً من الخدمات الإلكترونية
إضافة لخدمة البطاقة الإلكترونية لهوية مقيم على التطبيق لتمكينهم من الاحتفاظ بها على الهواتف

منها تسجيل الزائرين والمرافقين في

دشن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، عدداً من الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى توفير المزيد من المرونة في إنجاز الإجراءات التي تختص بها المديرية العامة للجوازات.

وشملت الخدمات التي تم تدشينها عبر منصة أبشر الإلكترونية؛ خدمة تواصل المستفيدين مع الجوازات لتنفيذ الخدمات غير المتاحة إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة فروع الجوازات، وخدمة تسجيل مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والزائرين، والتابعين، والمرافقين في منصة أبشر بموجب رقم الحدود أو رقم هوية مقيم.

كما دشن خدمة البطاقة الإلكترونية لهوية مقيم على تطبيق أبشر أفراد؛ لتمكين المقيمين من الاحتفاظ ببطاقة الإقامة على الهواتف الذكية.وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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