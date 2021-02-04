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"القاتل معروف للجميع".. أول تعليق لشقيقة لقمان سليم على اغتياله

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"القاتل معروف للجميع".. أول تعليق لشقيقة لقمان سليم على اغتياله "القاتل معروف للجميع".. أول تعليق لشقيقة لقمان سليم على اغتياله

مصراوي Masrawy

02:20 م الخميس 04 فبراير 2021

وكالات:

قالت رشا سليم، شقيقة الناشط والباحث السياسي اللبناني القتيل لقمان سليم، إنها لاتتهم أحدًا باغتيال أخيها، مؤكّدة أن "القاتل معروف للجميع"، في أول تعليق بعد إعلان العثور على شقيقها مقتولًا داخل سيارته.

وأضافت رشا في تصريحات أوردها موقع IMLebanon اللبناني، الخميس: "لا حاجة للتكرار. سبق وأن هددونا منذ عدة أشهر".

وأشارت إلى أن شقيقها تلقى تهديدات سابقةوصلت إلى منزله، متهمة أولئك الذين سبق أن هددوه في بيته، بالضلوع في جريمة قتله.

وذكرت أن شقيقها قتل "لأنه كان أفضل من قاتليه أخلاقيًا وهو ما لا يتقبلوه ويعتقدون أنهم يحتكرون الأخلاق"، بحسب قولها.

ولفتت إلى أن الحادث دمر العديد من المشاريع الثقافية والفنية التي كان يعمل بها، مُضيفة: "هذه هي بصمتهم أن يرحل الجميع ولا يبقى سوى القتلة".

وأعربت عن عدم ثقتها في قدرة القضاء اللبناني، ساخرة: "هذا قضاء وليس قدر.. قدر مفروض علينا".

كما شكت في الوقت نفسه من تكاسل الأمن في الاستجابة لشكوى غياب شقيقها، وتقاعسها عن حمايته رغم تعرضه لتهديدات تمس سلامته الشخصية على مدار عام.

وعُثِر على لقمان المعروف بمعارضته الشرسة لحزب الله، الخميس، غارقًا في دمائه داخل سيارته في إحدى مناطق سيطرة حزب الله، بالجنوب اللبناني. وأفاد الطب الشرعي اللبناني بأنه أُردي قتيلًا بـ 5 طلقات نارية (أربعة في الرأس وواحدة في الظهر).

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