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تعافي 5 أطفال من بمستشفى الأطفال ببنها

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تعافي 5 أطفال من فيروس كورونا بمستشفى الأطفال ببنها تعافي 5 أطفال من بمستشفى الأطفال ببنها

مصراوي Masrawy

02:27 م الخميس 04 فبراير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:
أعلن مصدر طبي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، بمحافظة القليوبية، خروج وتعافي 5 أطفال، اليوم الخميس، بعدما أثبتت مسحتين متتاليتين على مدار يومين أجريت لهم تعافيهم من المستجد.
وأكد المصدر، استقبال المستشفى 7 أطفال، بالأمس وجرى عمل الأشعة والتحاليل الطبية اللازمة لهم، والتي أثبتت إصابتهم باشتباه كورونا.
وأوضح المصدر، أنه جرى عزل 3 أطفال بالمستشفى، منهم رضيع عمره 9 أشهر، و6 أعوم، و9 أعوام، فيما جرى حجز الأربعة الآخرين بالعزل المنزلي مع المتابعة المستمرة.

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