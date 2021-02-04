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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلن مصدر طبي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، بمحافظة القليوبية، خروج وتعافي 5 أطفال، اليوم الخميس، بعدما أثبتت مسحتين متتاليتين على مدار يومين أجريت لهم تعافيهم من فيروس كورونا المستجد.

وأكد المصدر، استقبال المستشفى 7 أطفال، بالأمس وجرى عمل الأشعة والتحاليل الطبية اللازمة لهم، والتي أثبتت إصابتهم باشتباه كورونا.

وأوضح المصدر، أنه جرى عزل 3 أطفال بالمستشفى، منهم رضيع عمره 9 أشهر، و6 أعوم، و9 أعوام، فيما جرى حجز الأربعة الآخرين بالعزل المنزلي مع المتابعة المستمرة.