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بالصور.. رفع مخلفات السيول بطريق "فيران- سانت كاترين" في جنوب سيناء

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بالصور.. رفع مخلفات السيول بطريق "فيران- سانت كاترين" في جنوب سيناء بالصور.. رفع مخلفات السيول بطريق "فيران- سانت كاترين" في جنوب سيناء

مصراوي Masrawy

02:17 م الخميس 04 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلنت محافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، أنه جاري رفع مخلفات السيول على طريق "فيران- سانت كاترين"، عقب تعرض منطقة وادي فيران في الساعات الأولى من صباح اليوم لسيول متوسطة، تسببت في إغلاق الطريق أمام حركة المرور.

وأوضح اللواء خالد فودة محافظ الإقليم، أنه جرى الدفع بمعدات من قبل هيئة الطرق والكباري، والوحدة المحلية لمدينة أبورديس لرفع الاطماءات، وتمهيد الطريق وإعادة فتحه أمام حركة المرور.

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة أبورديس، إن السيول صارت في مجراها الطبيعي ولم تتسبب في أي خسائر مادية بالطريق، وتوجد تجمعات من الرمال والصخور وجاري رفعها حتى تعود الأمور لطبيعتها.

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