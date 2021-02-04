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معلومات الوزراء يصدر " في معلومة" حول انتخاب لرئاسة لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام

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معلومات الوزراء يصدر "مصر في معلومة" حول انتخاب مصر لرئاسة لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام معلومات الوزراء يصدر " في معلومة" حول انتخاب لرئاسة لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام

مصراوي Masrawy

02:22 م الخميس 04 فبراير 2021

كتب- مصراوي:


نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إصدارا جديدا من سلسلة " في معلومة" حول انتخاب مصر لرئاسة لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام.

وأوضح المركز أن مصر انتخبت لرئاسة الدورة الخامسة عشر للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام خلفاً لكندا في 3 فبراير الجاري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

جدير بالذكر أن انتخاب مصر لرئاسة اللجنة يأتي عقب اعتماد الترشيح المصري على مستوى المجموعة الأفريقية في نيويورك، لتصبح مصر مُرشحًا ممثلًا لأفريقيا لتولي هذا المقعد الأممي المهم، وبناءً عليه تمت إعادة انتخابها لعضوية لجنة بناء السلام بأعلى الأصوات في انتخابات شهدت مُنافسة كبيرة في ديسمبر 2020.

ويعد شغل مصر لهذا المنصب الأممي المهم تكليلًا لجهود الدبلوماسية المصرية على مدار عقد ونصف في دعم هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام منذ تدشينه في عام 2005، ودليل على الثقة الأممية والأفريقية.​

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