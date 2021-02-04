مصرع شخص وإصابة 2 في حادث تصادم بالغربية

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مصراوي Masrawy

الغربية- مروة شاهين:

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 2 آخرين في حادث تصادم بطريق "زفتى- المحلة " أمام قرية كفر سنباط التابعة لزفتى في محافظة الغربية، وجرى نقلهم إلى مستشفى زفتى العام.

تلقي اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ من أهالي قرية سنباط بوقوع حادث تصادم بمدخل القرية بالطريق العام.

بالانتقال والفحص، تبين وفاة مصرع "أحمد. ع .ال" 33 عامًا، وإصابة كل من "صلاح. ح " 40 عامًا، "أدهم.ر .ح " 35 عامًا، وجرى نقلهم إلى مستشفى زفتى العام.