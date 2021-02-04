الأكاديمية العربية تتقدم 149 مركزًا في تصنيف "ويبومتركس" العالمي

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الإسكندرية– محمد عامر:

حققت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية تقدماً في تصنيف "ويبومترکس" العالمي للجامعات "webometrics".

ووفقًا لبيان صادر عن الأكاديمية، اليوم الخميس، احتلت الأكاديمية المركز 2195 من إجمالي أكثر من 31 ألف جامعة من مختلف دول العالم، في تصنيف يناير 2021.

وأشار البيان إلى أن الأكاديمية تقدمت 149 مركزًا بالمقارنة بتصنيف يناير 2020، الذي وضع الأكاديمية في الترتيب الـ 2344 على مستوى العالم.

ويعد تصنيف ويبومترکس العالمي للجامعات، الذي يصدر في إسبانيا عن المجلس العالي للبحث العلمي، واحد من أكبر نظام التقييم الجامعات العالمية، إذ يغطي ما يزيد عن 31 ألف جامعة على مستوى العالم.