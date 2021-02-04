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الأمين العام لاتحاد المحامين العرب يدين الحادث الإرهابي بجبل المغيلة في تونس

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الأمين العام لاتحاد المحامين العرب يدين الحادث الإرهابي بجبل المغيلة في تونس الأمين العام لاتحاد المحامين العرب يدين الحادث الإرهابي بجبل المغيلة في تونس

مصراوي Masrawy

01:49 م الخميس 04 فبراير 2021

كتب - طارق سمير:

أدانت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب بأشد العبارات الحادث الإرهابي الجبان الذي شهده جبل المغيلة الواقع بين ولايتي القصرين وسيدي بوزيد التونسية وأسفر عن استشهاد 4 عسكريين إثر انفجار لغم بسيارتهم خلال تتبعهم لجماعات إرهابية.

وقال الأمين العام للاتحاد المكاوي بنعيسى، في بيان اليوم الخميس، إننا إذ ندين بكل شدة هذا العمل الإرهابي المشين فإننا نعرب لدولة تونس شعبًا وحكومة عن خالص التعازي وصادق المواساة.

وأكد المكاوي تضامن اتحاد المحامين العرب مع تونس ووقوفه معها في مقاومة الإرهاب وكل ما يهدد أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.
وأشار بنعيسى إلى الموقف الثابت لاتحاد المحامين العرب الذي يدين الإرهاب بكافة صوره وأشكالة وبضرورة تتبع وملاحقة مرتكبيه وتقديمهم للعدالة، مطالبا بضرورة التعاون الدولي من أجل تجفيف منابع الإرهاب واتخاذ موقف موحد حيال الدول الداعمة له لوجستيًا وماديًا وعسكريًا.

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