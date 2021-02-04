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"مفيش ديمقراطية أكتر من كده".. جبالي يطالب النواب بإنهاء التعقيب على بيان وزير السياحة

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"مفيش ديمقراطية أكتر من كده".. جبالي يطالب النواب بإنهاء التعقيب على بيان وزير السياحة "مفيش ديمقراطية أكتر من كده".. جبالي يطالب النواب بإنهاء التعقيب على بيان وزير السياحة

مصراوي Masrawy

01:56 م الخميس 04 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

عرض المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أعضاء المجلس غلق باب المناقشة للتعقيب على بيان وزير السياحة والآثار، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من الأعضاء الذين لم يتحدثوا في الجلسة.

وانتقد رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة، رفض النواب غلق باب المناقشة قائلا: "وزيرة الصحة ستلقي بيانها بعد قليل ويوجد عدد كبير من طالبي الكلمة.. ممتاز كويس.. كده هتقعدوا لبعد بكرة".

ولجأ رئيس البرلمان لاستخدام اللائحة لإغلاق باب المناقشة مؤكدا أنه تلقى طلبا موقعا من 30 نائبا لإقفال باب المناقشة، مداعبا النواب الرافضين لغلق باب المناقشة بقوله: "أظن مفيش ديمقراطية أكتر من كده" في إشارة إلى عرضه غلق الباب دون اللجوء للطلب الذي تقدم به النواب الراغبين في إنهاء المناقشات.​

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