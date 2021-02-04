أخبار عاجلة

الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه من المسار النووي الذي تسلكه إيران -
الحاجة الملحة إلى الإصلاح.. تعرف على دوافع المملكة في تطوير منظومة التشريعات المتخصصة -
بلدية المجاردة تغلق 6 منشآت وتصادر 34 كيلوجرامًا مواد غذائية فاسدة -
"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
العراق: البناء لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات وضرب المؤسسات وقطع الطرق -
"فاوتشي" يكشف أفضل طريقة لمحاربة سلالات كورونا الجديدة -
فرع التجارة بالمدينة ينفّذ ٣٣٧ جولة على المنشآت التجارية ويحرر ٧ مخالفات -
راح ضحيته ابن مالك.. محافظ المنيا يتابع حادث الانهيار الجزئي بأحد فنادق المحافظة (صور) -
بإطلالة تشبه الأميرات.. رشا شيحة تخطف الأنظار في عقد قران حلا ومعز مسعود -
"المخلفي": تصريح ولي العهد يعزز إجراءات ترسيخ مبادئ العدالة وحماية حقوق الإنسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جامعة شقراء.. منع دخول المدن الجامعية قبل تفعيل "تباعد" و"توكلنا"

Print
بالتزامن مع تشديد الإجراءات الوقائية وإطلاق حملة "احذر ولا تتهاون"

جامعة شقراء.. منع دخول المدن الجامعية قبل تفعيل

وجّه رئيس جامعة شقراء الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف بمنع دخول أي شخص إلى المدن الجامعية وكافة كليات الجامعة إلا بعد التأكد من تفعيل تطبيقي "تباعد وتوكلنا"، وذلك حرصًا من الجامعة على سلامة منسوبيها، ولضمان توفير بيئة آمنة لحماية منسوبي الجامعة، كما نفذت الجامعة حملة توعوية داخل المدينة الجامعية وبالقرب من بوابات الدخول، للتأكيد على ضرورة تفعيل هذه التطبيقات.

وشددت الجامعة من التدابير الاحترازية تماشيًا مع الإجراءات الإضافية التي اتخذتها الدولة، حيث تم إغلاق الملاعب والصالة الرياضية بإسكان أعضاء هيئة التدريس لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، كما أطلقت حملة توعوية يوم الاثنين الماضي، عبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "احذر ولا تتهاون"، وذلك بالتزامن مع تصريحات وزير الصحة وحثه للمجتمع على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وأفاد المشرف العام على وكالة الجامعة الدكتور ماجد بن فضي العنزي، أن هذه الحملة تأتي من منطلق حرص الجامعة على مواصلة برامجها التوعوية للتعريف بكيفية مواجهة هذا الوباء، وتوعية منسوبي الجامعة وطلابها وطالباتها بعدم الاستهانة بخطر هذا الفيروس، الأمر الذي يتطلب عدم التساهل في تطبيق كافة الإجراءات التي يوصي بها أصحاب الاختصاص في الجهات الصحية من المسؤولين والأطباء والمختصين.

وأضاف "العنزي"، أن الجامعة تسعى إلى تنفيذ كافة التوصيات والإرشادات التي تصدرها وزارة الصحة، وما تبذله من جهود وتتخذه من إجراءات احترازية ساهمت إلى حد كبير في السيطرة على انتشار والحد من أعداد الإصابات بالمملكة، وجنبت وطننا الغالي مصير الكثير من دول العالم التي عانت وما زالت تعاني من ويلات هذا الفيروس الذي يجتاح العالم دون هوادة.

وأكد "العنزي" أن الجامعة دأبت منذ بداية الجائحة على فحص العلامات الحيوية لكافة المتواجدين داخل المدينة الجامعية والكليات، مع التأكيد على أهمية التزام الجميع باتخاذ كافة التدابير الوقائية كارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والحد من التجمعات وتوفير المعقمات في المكاتب والمداخل، مشيرًا إلى أن عمليات التعقيم الكامل للإدارات والكليات متواصلة بشكل دوري.

جامعة شقراء.. منع دخول المدن الجامعية قبل تفعيل

جامعة شقراء.. منع دخول المدن الجامعية قبل تفعيل

رئيس جامعة شقراء الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وفاة النائب الجمهوري رون رايت بفيروس كورونا

وفاة النائب الجمهوري رون رايت بفيروس كورونا

بلقرن.. إغلاق 10 منشآت خالفت الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

بلقرن.. إغلاق 10 منشآت خالفت الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

بلقرن.. إغلاق 10 منشآت خالفت الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

بلقرن.. إغلاق 10 منشآت خالفت الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

عوض تاج الدين: مصر تشهد انخفاضًا كبيرًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا

عوض تاج الدين: مصر تشهد انخفاضًا كبيرًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية