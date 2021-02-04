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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1251 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة، بحوزته 2,35 طن "مصنعات لحوم – كبدة " غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات (قائد سيارة حال سيره بمحافظة المنوفية)، بحوزته (10,22 طن " سكر تمويني" مخصص ربطاً على البطاقات التموينية، ومحظور تداوله بالأسواق تم تجميعه دون وجه حق للاتجار به في السوق السوداء؛ قُدرت قيمته بـ 86,929 جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النياة التحقيق.