أخبار عاجلة

الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه من المسار النووي الذي تسلكه إيران -
الحاجة الملحة إلى الإصلاح.. تعرف على دوافع المملكة في تطوير منظومة التشريعات المتخصصة -
بلدية المجاردة تغلق 6 منشآت وتصادر 34 كيلوجرامًا مواد غذائية فاسدة -
"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
العراق: البناء لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات وضرب المؤسسات وقطع الطرق -
"فاوتشي" يكشف أفضل طريقة لمحاربة سلالات كورونا الجديدة -
فرع التجارة بالمدينة ينفّذ ٣٣٧ جولة على المنشآت التجارية ويحرر ٧ مخالفات -
راح ضحيته ابن مالك.. محافظ المنيا يتابع حادث الانهيار الجزئي بأحد فنادق المحافظة (صور) -
بإطلالة تشبه الأميرات.. رشا شيحة تخطف الأنظار في عقد قران حلا ومعز مسعود -
"المخلفي": تصريح ولي العهد يعزز إجراءات ترسيخ مبادئ العدالة وحماية حقوق الإنسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وقفة احتجاجية لبنانية للمطالبة باستكمال تحقيقات انفجار مرفأ بيروت

Print
وقفة احتجاجية لبنانية للمطالبة باستكمال تحقيقات انفجار مرفأ بيروت وقفة احتجاجية لبنانية للمطالبة باستكمال تحقيقات انفجار مرفأ بيروت

مصراوي Masrawy

01:45 م الخميس 04 فبراير 2021

بيروت- (د ب أ):

نفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الخميس، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في العاصمة اللبنانية "رفضا للمماطلة في التحقيقات المتعلقة بالتفجير بعد مرور 6 أشهر على حدوثه".

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن الأهالي أعلنوا "رفضهم التام توقيف الثائرين والناشطين في طرابلس"، واعتبروا "أن هؤلاء المحتجين ليسوا هم من أحرقوا مبنى البلدية في المدينة"، وحملوا السلطة المسؤولية عن انفجار المرفأ بسبب سكوتهم عن وجود نيترات الأمونيوم.

ووفق الوكالة ، طالب الأهالي في وقفتهم القضاء باستكمال التحقيق ودعوا السلطة "إلى الرحيل"، منددين باغتيال الناشط لقمان سليم.

وكان انفجار مدمر ضرب مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي ما خلف أكثر من 200 قتيل و6 آلاف مصاب، ودمارا واسعا في المرفأ والعديد من المباني، وشرد نحو 300 ألف شخص.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انهيار حائط فندق بالمنيا

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انهيار حائط فندق بالمنيا

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

"4 مواليد في الدقيقة".. "تضامن النواب" تكشف معدلات الزيادة السكانية بمصر

"4 مواليد في الدقيقة".. "تضامن النواب" تكشف معدلات الزيادة السكانية بمصر

شبكة عيون الإخبارية