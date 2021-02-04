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تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا في مستشفى صدر المنيا

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تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا في مستشفى صدر المنيا تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا في مستشفى صدر المنيا

مصراوي Masrawy

01:55 م الخميس 04 فبراير 2021

المنيا- محمد النادي:

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الخميس، بدء تطعيم الأطقم الطبية والعاملين بمستشفى الصدر، بلقاح المُستجد.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، والدكتورة الشيماء علي طه مدير وحدة الوبائيات والترصد بمديرية الصحة.

وتفقد المحافظ غرف الاستقبال والفرز والعزل؛ لمتابعة مستوى الخدمات الطبية وتوافر كافة المستلزمات الطبية، كما تفقد تانك الأكسجين بالمستشفى، واستمع إلى شرح آلية تلقي اللقاح بدايةً من تسجيل البيانات ومواعيد الجرعات الثانية.

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