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وزير الآثار: متحف العاصمة الجديدة مفاجأة .. ومتحف التحرير: "سيظل عايش"

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وزير الآثار: متحف العاصمة الجديدة مفاجأة مصر.. ومتحف التحرير: "سيظل عايش" وزير الآثار: متحف العاصمة الجديدة مفاجأة .. ومتحف التحرير: "سيظل عايش"

مصراوي Masrawy

01:34 م الخميس 04 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

أكد خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن المفاجأة ستكون في متحف العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أنه سيكون من أفضل المتاحف على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي برئاسة المستشار حنفي جبالي، المخصصة للاستماع إلى بيان وزير السياحة والآثار، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج .

وقال وزير السياحة والآثار إن متحف التحرير سيكون "أحلى" من الأول، لاسيما وأن هناك من يتحدث عن مصير هذا المتحف بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، مضيفاً: "أقول لكم من هنا أنه بعد افتتاح المصري الكبير، المتحف المصري بالتحرير سيظل عايش".

وأضاف العناني، أن نسبة تنفيذ المتحف المصري الكبير، إلى أكثر من 97%، وتبلغ إجمالي تكلفة تنفيذه نحو مليار دولار.

ونوه العناني، المتحف القومي للحضارة، والذي بلغ إجمالي تكلفة تنفيذه حتى الآن 1.5 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالمتحف.​

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