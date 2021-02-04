معهد الإدارة يوقع مذكرة تفاهم مع معهد الابتكار العالمي GINI لبناء شراكة فاعلة

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"السجان": نهدف إلى تطوير رأس المال البشري الوطني بالتركيز على التطوير النوعي

وقّع معهد الإدارة العامة، مذكرة تفاهم مع معهد الابتكار العالمي (Global Innovation Institute) لبناء شراكة فاعلة بين الطرفين تسهم في توفير برامج تدريبية جديدة ومبتكرة تعمل على تطوير رأس المال البشري الوطني وتعزيز تنافسيته المهنية في سوق العمل بالمملكة، ونشر وترسيخ ثقافة الابتكار؛ لكونه ركيزة مهمة لتطوير العمل الحكومي وتعزيز التنافسية، وذلك من خلال تنفيذ دورات تدريبية نوعية في مجال تبني الابتكار وممارساته.

وقَّع الاتفاقية من طرف معهد الإدارة العامة مدير عام المعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان، ومن طرف معهد الابتكار العالمي المدير التنفيذي لشركة الابتكار العالمية السيد أنتوني ميلز.

ويُعنى معهد الابتكار العالمي بمنح الشهادات المهنية والاعتماد والعضوية في مجال الابتكار. ويعمل المعهد على النهوض بمهنة قيادة الابتكار من خلال دورات التطوير المهني والبحوث التطبيقية، ويتبنى المعهد أحدث الأساليب والاتجاهات والاستراتيجيات في قيادة الابتكار.

وبموجب مذكرة التفاهم، يحصل معهد الإدارة العامة على رخصة تنفيذ كافة دورات معهد الابتكار العالمي التدريبية للتحضير للاختبارات باستخدام المواد التدريبية باللغتين الإنجليزية و العربية، وكذلك منح دبلوم الابتكار الحكومي لمن اكمل جميع شهادات المعهد العالمي للابتكار المهنية الخمس.

وتعليقاً على تعاون "معهد الإدارة العامة" مع "معهد الابتكار العالمي"؛ قال مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر السجان: "تتزامن مذكرة التفاهم الموقعة مع معهد الابتكار العالمي مع إطلاق استراتيجية المعهد 2023 بما تشتمل عليه من خطط طموحة تهدف إلى تطوير رأس المال البشري في القطاعات الحكومي والخاص والثالث بالتركيز على البرامج التدريبية النوعية التي يزداد الطلب عليها في ظل بيئة متغيرة باستمرار".

وأضاف: "يعمل المعهد على بناء قدرات ابتكارية وطنية تسهم في تحقيق وتفعيل التحول النوعي الذي تستهدفه رؤية المملكة 2030". وأكد الدكتور بندر السجان أن المعهد سيركز في الفترة القادمة على توفير برامج تدريبية جديدة تواكب احتياجات ومتطلبات التنمية الإدارية في المملكة.

وأوضح أن أحد التوجهات الاستراتيجية للمعهد هو تفعيل شراكات رائدة مع أفضل بيوت الخبرة العالمية في مجالات التدريب والاستشارات، مشيراً إلى أهمية الشراكة مع معهد الابتكار العالمي باعتباره إحدى أهم الجهات العالمية الرائدة لبناء قدرات تطوير الابتكار ومنح الشهادات والاعتمادات المهنية والعضويات في مجالات الابتكار وتطوير الاعمال.

وقال الدكتور "السجان": إن المعهد سيكون أول جهاز حكومي بالمملكة يملك برامج ومشاريع لتقييم أداء الأجهزة العامة في منظومة الابتكار وتبني ممارساته الدولية.معهد الإدارة العامة معهد الابتكار العالمي